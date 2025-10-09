Kock till Biljardpalatset
2025-10-09
Om jobbet
Biljardpalatset är en expanderande verksamhet med hög målsättning där vi strategiskt arbetar för att bli Sverigeledande i vår genre.
Biljardpalatset har varit en institution i Göteborg sedan 1984 och har på senare år genomfört stora förändringar både vad gäller miljö och arbetssätt för att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse. Vi strävar efter att ha en hög internationell nivå, därför är förstklassig service, mat lagad från grunden på bästa råvaror och väl utvald dryck viktiga för oss. Vi vill vi ha din hjälp med att fortsätta utvecklas och för rätt person finns det stora möjligheter att ta vidare steg i karriären hos oss.
Vi söker nu kock till vår kommande högsäsong.
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och en stjärna i köket? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Arbetet: Du kommer att arbeta i vårt kök. Där kommer du att vara en del av vårt fantastiska team på härliga medarbetare som tillsammans jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Biljardpalatset arbetar med öppet kök mot matsalen så köket och matsalen jobbar tätt tillsammans. Så vill du vara med på en utvecklande resa där vi lagar mat ifrån hela världen utan begränsningar så har du hittat rätt, allt ifrån dumplings till gamla svenska klassiker i en mer avslappnad miljö.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt minst tre års erfarenhet som kock. Du är effektiv och har självklart ett stort intresse för matlagning och råvaror. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Erfarenheter du tar med och delar med oss: Vi ser gärna att du har en relevant utbildning samt yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du talar flytande engelska och ett skandinaviskt språk.
Vi erbjuder: Tillsvidareanställning om 100%.
Vi har kollektivavtal.
Lön och tillträde enligt Ö.K
Du startar med en provanställning. Du kommer arbeta på kvällar samt helger.
Bifoga ett fullständigt CV med bild och gärna ett kort personligt brev om dig själv.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Andreas Blyberg Bermudez, Köksmästare.
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: jobb@palatsetgroup.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biljardpalatset Göteborg AB
Vallgatan 15
)
