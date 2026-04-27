Kock till anstalten Åby, vikariat
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Uppsala/Västerås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som kock kommer du att arbeta i anstalten Åbys storkök och ingå i ett arbetslag om 3 personer. På anstalten bedrivs ett traditionellt storkök som ansvarar för mathållning avseende lunch och middag till anstaltens 60 intagna. Köket på anstalten Åby tillagar och paketerar även lunch och middag till intagna på häktet Uppsala. Som kock på anstalten tillagar du dagligen ca 200- 250 portioner från grunden. Viss mat skall portionsförpackas. Arbetsuppgifterna är alla i storkök förekommande arbetsuppgifter som planering, beredning samt tillagning av normal- och specialkost. Det ingår även sedvanliga köksuppgifter som fördelas i arbetslaget, samt egenkontroller i enlighet med gällande lagstiftning.
På anstalten har intagna sysselsättningsplikt och arbete i anstaltens kök är en viktig del i de intagnas sysselsättning. Det innebär att du i arbetet som kock även dagligen handleder intagna i köket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du gillar och har lätt för att samarbeta med andra människor, men trivs även att arbeta självständigt. I stressiga situationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Kriminalvården, däribland anstalten Åby, genomgår förändringar vilket innebär att det är viktigt att du är initiativrik, öppen för snabba förändringar och utvecklingsorienterad.
Då intagna som har sysselsättning delvis arbetar i köket är det även viktigt att du har god förståelse för hur individen tar till sig kunskap och att du kan anpassa sättet att förmedla budskap. Det kräver även att du kan behöva agera fysiskt om en situation kräver det.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i storkök
Erfarenhet av att arbeta med specialkost
Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
Funbo Åby 26 (visa karta
)
741 52 UPPSALA Arbetsplats
Anstalten Åby Kontakt
Maja Ahlstedt (Saco-S) 077-2280800 Jobbnummer
9877097