Kock, Sushi & Asiatisk Fusion
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2026-06-23
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UMI SUSHI BAR driver sushi bar Kungälv och Kungsbacka . Vi erbjuder både traditionella och nouveau (up-to-date) sushi gjord på fina råvaror och med massor av kärlek. Vårt fokus är att leverera sushi av bästa kvalitet till rimliga priser med top-klass kundupplevelse. Som sushikock du ska kunna filé olika sorters fiskar, speciellt lax, tonfisk, hälleflundra och du har en god kännedom om hantering av råvaror och särskilt rå fisk. Vi söker dig som brinner för matlagning, kan planera ditt jobb och är snabb, serviceminded, stresståligt, självgående och organiserad. Känner du att du är rätt person, hör av dig! Bra villkor till rätt person! Arbetstid kvällstid/helger, lunchtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
info@umisushibar.se
E-post: info@umisushibar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Japko Kungälv AB
(org.nr 556885-2247), https://umisushibar.se Jobbnummer
9976004