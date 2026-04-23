Kock, sommarvikariat, Mälarbackens kök
2026-04-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vill du vara med och se till att våra äldre i Bromma får goda och näringsriktiga måltider? Vill du jobba dagtid?
Vi söker nu erfarna kockar till vårt kök vid Mälarbackens vård- och omsorgsboende under sommaren. Vårt kök tillagar cirka 950 portioner dagligen, till större delen husmanskost och med ett fokus på hållbara måltider. Maten levereras till våra boenden vid Mälarbackens-, Tranebergs- och Brommagårdens vård- och omsorgsboenden, men även till hemtjänsten, psykiatrin och dagvården. Vi ser också till att Marys café får lite enklare måltider samt stöttar dem med beställningar av luncher till olika möten.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat team med bra gemenskap och arbetar i en verksamhet med fokus på kvalitet, näring och hållbarhet.
Din roll
Vi söker dig som erfaren kock kan laga god mat, i första hand husmanskost, till våra äldre. Våra kockar lagar mat efter recept och till cirka 300 portioner per maträtt.
Maten levereras i kantin till de olika avdelningarna eller packas kyld till hemtjänstens matlådor. Förutom normalkosten tillagar vi specialkost som följer den vanliga menyn. Specialkosten är framför allt de koster som har konsistensanpassning. Som kock vill vi att du har förmågan till att ta ansvar för hela verksamhetens alla stationer. Vid matsedelsplaneringen tar vi hänsyn till gästernas önskemål och arbetar ständigt med att utveckla matsedeln. En stor utmaning med arbetet är att leverera måltiden enligt kundens önskemål. Målet är att ge alla äldre en god matupplevelse. Vi har också en del intern beställningsverksamhet och levererar smörgåstårtor, luncher och annat smått och gott efter kundens önskemål. Vi arbetar med Mashie kostplaneringssystem för att säkerställa att rätt kund får rätt mat via recept vid tillagningen och packning av kantiner för utskick.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
• 3-årig gymnasieutbildning till kock eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
(med likvärdig utbildning kommer hänsyn att tas till interna utbildningar vid långvarigt arbete inom storkök).
• grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i storkök riktat mot äldreomsorgen.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska, har förmåga att arbeta självständigt och i team, är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Arbetstiderna är schemalagda dagtid och helg från 07:30 - senast 16:30.
Arbetsprov kommer att tillämpas för sökande som kallas till intervju.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Gustavslundsvägen 151 G, Bromma
Gustavslundsvägen 151 G, Bromma (visa karta
)
106 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Mälarbackens kök Kontakt
Benjamin Emparan, Kommunal 08-50806018 Jobbnummer
9872152