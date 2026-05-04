Kock sökes till Fridaskolan Kallebäck
Fridaskolorna AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fridaskolorna AB i Göteborg
, Härryda
, Trollhättan
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en skola där måltiden är en viktig del av lärandet? På Fridaskolan Kallebäck vet vi att god, vällagad mat i en trygg och välkomnande miljö skapar bättre förutsättningar för både elever och medarbetare att trivas och utvecklas. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i vår vardag.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB, ett personalägt utbildningsföretag. Vår gemensamma ambition är att forma Tågluffare: ansvarstagande, kreativa och handlingskraftiga människor som är redo att möta ett föränderligt samhälle. Hos oss är relationer, ansvar och engagemang centrala delar av skolans kultur. Alla vuxna i verksamheten, oavsett roll, bidrar till den miljö våra elever möter varje dag.
Din roll
Som kock på Fridaskolan Kallebäck ansvarar du för att planera, tillaga och servera måltider som håller hög kvalitet och väcker matglädje. Du har en viktig roll i att skapa en positiv måltidsupplevelse för våra elever och bidrar till att utveckla skolans kök med fokus på smak, variation och näringsrikt innehåll.
Arbetet innebär att du är delaktig i hela köksprocessen, från planering och förberedelse till tillagning, servering och efterarbete. Du arbetar tillsammans med kollegor i köket men förväntas också ta ett stort eget ansvar i det dagliga arbetet.
Du är dessutom en synlig vuxen i elevernas vardag. På Fridaskolan ser vi alla vuxna som viktiga förebilder. Att möta elever med respekt, tydlighet och trygghet är en viktig del av uppdraget, oavsett om man arbetar i klassrummet eller i köket.
Du kommer också att möta vårdnadshavare i vardagen och vara en del av skolans gemenskap. Därför är din förmåga att skapa goda relationer och bidra till ett positivt klimat på skolan viktig.
Vi söker dig som
Erfarenhet av matlagning där smak, kvalitet och råvaruhantering står i centrum, dessutom önskar vi erfarenhet ifrån restaurang och ej storkök, den erfarenheten får du hos oss!
Är smaksäker och har ett genuint intresse för mat och måltidsupplevelser.
Är en trygg och stabil vuxen som trivs med att arbeta i en miljö med barn och unga.
Ser värdet i att alla vuxna i skolan bidrar till relationer med elever och vårdnadshavare.
Är noggrann, ansvarstagande och kan planera ditt arbete självständigt.
Har lätt för att samarbeta och bidra till en god stämning på arbetsplatsen.
Är flexibel och ser vad som behöver göras i vardagen.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i kök med höga krav på smak och kvalitet är meriterande.
Tjänsten
Omfattning: 100 %
Plats: Fridaskolan Kallebäck
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna.Holmqvist@fridautbildning.se
på Fridaskolan Kallebäck.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988), https://fridautbildning.se
Kallebäcks Torggata 32 (visa karta
)
412 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Fridaskolan Göteborg, Kallebäck Kontakt
Anna Holmqvist 0704508580 Jobbnummer
9890384