kock sökes

Armatom AB / Kockjobb / Eslöv
2026-01-15


Visa alla kockjobb i Eslöv, Kävlinge, Höör, Lund, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Armatom AB i Eslöv, Kävlinge eller i hela Sverige

Kock sökes till Eslövs golfrestaurang
Timanställning mars-december
Mer timmar under högsäsong.
Söker en person som ansvarstagande och kreativ. Du gillar att jobba med människor, är trevlig, kan jobba i grupp och självständigt. Vi serverar mycket svensk husmanskost och gör mycket från grunden.
Arbetsuppgifterna är allt förekommande i ett restaurang kök inkl prepp, städning och catering.
B körkort är ett krav
Erfarenhet är en merit
Arbetstider är dag och sen eftermiddag vardagar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: restaurang@eslovsgk.se

Arbetsgivare
Armatom AB (org.nr 559128-5589)
3605 Ellinge (visa karta)
241 93  ESLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eslövs Golfklubb restaurang

Jobbnummer
9686766

Prenumerera på jobb från Armatom AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Armatom AB: