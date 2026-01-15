kock sökes
2026-01-15
Kock sökes till Eslövs golfrestaurang
Timanställning mars-december
Mer timmar under högsäsong.
Söker en person som ansvarstagande och kreativ. Du gillar att jobba med människor, är trevlig, kan jobba i grupp och självständigt. Vi serverar mycket svensk husmanskost och gör mycket från grunden.
Arbetsuppgifterna är allt förekommande i ett restaurang kök inkl prepp, städning och catering.
B körkort är ett krav
Erfarenhet är en merit
Arbetstider är dag och sen eftermiddag vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: restaurang@eslovsgk.se
(org.nr 559128-5589)
241 93 ESLÖV
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs Golfklubb restaurang Jobbnummer
9686766