Kock / Restaurangbiträde med erfarenhet (krav)
Confort Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Confort Food AB i Stockholm
läs hela annonsen tack, och svara på mailen: kontakt@makamaka.se
restaurang maka maka Kungsholmen
inga besök i restaurangen eller samtal, all kontakt går på mailen, dit du skickar vem du är, gärna en bild, samt cv och beskrivning av erfarenhet
erfarenhet av jobba kök är krav! utbildning ett plus
engelska e krav, svenska är positivt så man kan hjälpa i kassa ibland och kommunicera med gäster
det är positivt om du har kunskaper eller erfarenhet av asiatisk matlagning
vi söker en glad och positiv person som är stresstålig, vi är ett populärt lunchbowl ställe där vi gör många bowls per dag och snabbt, vi har 3 stationer som man varierar vecka för vecka, varm, kall, grunder
start för denna tjänst är nu från början av mars
jobbet är en heltidstjänst. endast mån-fre och tiderna är mån-fre 7,15-15.15
lön följer kollektivavtal
vi har stängt alla röda dagar, jul och nyår (då infaller en semestervecka) , och 4 veckor på sommaren (resterande semester)
du bör ha en grundkunskap om allergier o mat eller va otroligt snabblärd
vi är ett skönt team blandat från hela världen och hoppas hitta den sista pusselbiten i teamet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
email
E-post: kontakt@makamaka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "bild, cv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Confort Food AB
(org.nr 559031-9892)
Hantverkargatan 9 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9743051