Kock Parkdalaskolan, vikariat
Ronneby kommun, Kostenhet / Kockjobb / Ronneby Visa alla kockjobb i Ronneby
2025-11-06
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Kostenhet i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
I Ronneby kommun har vi samlat alla kök i en gemensam kostenhet. Vi har en politisk beslutad måltidspolicy och vi har ett målinriktat arbetssätt.
Vi lagar mycket mat från grunden och har som mål att öka den ekologiska andelen livsmedel samt minska svinnet och vårt klimatavtryck. Vi bemöter alltid våra gäster med en god service och gott bemötande.
Kostenheten består idag av ca 30 kök med ca 1-20 medarbetare i varje kök. Vi har tillagningskök på de flesta förskolor och omsorgsboenden. Det finns också 3 större tillagningskök som levererar mat till förskolor, skolor samt vård- och omsorg. Totalt serverar vi ca 6 000 portioner/dag.
Vi vill göra ett positivt avtryck - vill du vara med?Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Din placering blir i köket på Parkdalaskolan.
I köket arbetar 5 medarbetare och här tillagar vi lunch till ca 500 elever i årskurs 4-9. Även frukost serveras till fritidseleverna.
Arbetsuppgifterna består av daglig matlagning där du ansvarar för specialkosten till skolans elever. Även egenkontroll, kvalitetssäkring av maten och övriga förekommande sysslor i kök och restaurang såsom t ex. disk, städ och brödbak ingår.
Du kommer vara med och utveckla verksamheten, se till att uppsatta mål uppnås och riktlinjer följs samt bidra till och arbeta för en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha goda kunskaper om storköksproduktion, specialkost, relevant lagstiftning, egenkontroll och köksekonomi. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Om du blir aktuell för tjänsten krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet som kock. Har du erfarenhet från offentlig sektor är det meriterande.
Du är flexibel, har ett genuint intresse för måltiden och trivs med att möta våra barn och äldre i deras vardag. Du har förmågan att vara självgående och ta ansvar samtidigt som du bidrar till gott samarbete i ditt team. Du har en god känsla för service.
Vi lägger vikt vid den personliga lämpligheten.
ÖVRIGT
Vikariatet är from 251124 tom 251219 med eventuell förlängning.
Vi arbetar för en jämn köns- och åldersfördelning och för etnisk och kulturell mångfald i våra verksamheter. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288194-2025-62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Kostenhet Kontakt
Måltidschef
Li Wahlgren li.wahlgren@ronneby.se 0457618892 Jobbnummer
9591733