Kock på Fristadskolan
2025-08-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Din anställning kommer vara i Grundskoleförvaltningens centrala organisation för Kost, lokalvård och vaktmästeri som är uppdelat i 14 områden med en enhetschef per område. Din placering kommer vara i område 6 med huvudsaklig placering på Fristadskolan. I varje område finns köksmästare som arbetsleder och stöttar dig i det dagliga arbetet. Fristadskolan tillagar ca 900 portioner. Du kommer att arbeta tillsammans i en grupp bestående av 6 kökspersonal inklusive köksmästare. Ni gör alla arbetsuppgifter som förekommer i köket och kan ibland täcka upp vid sjukfrånvaro i andra kök i området.
Hos oss präglas arbetskulturen av professionalism, öppenhet, kamratskap och yrkesstolthet. Vi är en organisation som lär av varandra och arbetar som ett lag genom stöttning och genom att dela kunskap och erfarenheter med varandra.
Dina arbetsuppgifter
Som kock köper du in livsmedel via e-handel, förbereder, planerar och tillagar du dagligen god och näringsriktig mat samt specialkost från grunden till små och stora gäster utifrån planerad matsedel i kostdataprogrammet Matilda. Du kan aktivt påverka förvaltningens matsedel genom att föra vidare tankar och förslag till representanten i ditt område som är med och centralt utvecklar matsedeln. Du arbetar aktivt för minskat matsvinn. Du förväntas kunna genomföra alla förekommande arbetsuppgifter i köket och matsal samt rotera mellan olika stationer och ansvarsområden.
I ditt arbete utför du dagligen kvalitetskontroll och kvalitetssäkrar livsmedel och köksutrymmen genom att följa rutiner och egenkontrollprogram enligt HACCP. Du bedömer risker i arbetsmiljön och tar hänsyn till livsmedelshygien. Att städa, diska och hålla ordning på köksutrustning ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag.
Kvalifikationer
Du som söker ska ha gymnasial kockutbildning alternativt lärlingsutbildning till kock. Du förväntas självständigt kunna utföra samtliga kockuppgifter och har du dokumenterad erfarenhet av arbete som kock från restaurang eller i storkök, från exempelvis förskola eller skola, är det meriterande. Då tjänsten består av både dokumentation och kommunikation behöver du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av specialkost.
Då vi lägger stor vikt vid att maten som vi tillagar är god, näringsriktig, tar hänsyn till miljö och klimat samt är säker vad gäller hygien och specialkost är det viktigt att du har hög kvalitetsmedvetenhet. Som person är du självgående och har en förmåga att strukturera ditt arbete både enskilt och tillsammans med andra. Du har inte några problem med att göra omprioriteringar och fatta beslut vid oförutsedda händelser. Du kommer träffa många människor under din arbetsdag och därför är det viktigt att du har ett positivt bemötande gentemot din omgivning och ett serviceinriktat förhållningssätt. Vi tillsammans skapar förutsättningar för personal och barns upplevelse av trygghet och studiero.
