Kock med specialkost kunskap 75%
Vill du vara en del i utvecklingen av skolmaten i Lunds kommun?
Måltidsservice söker nu en kock med specialkostkunskap till Prästängsskolans kök som tillsammans med kollegor vill bidra till att skapa matglädje för matgästerna.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som kock kommer du att planera, förbereda, laga mat och strukturera det dagliga arbetet tillsammans med hela arbetsgruppen. Så mycket mat som möjligt lagas från grunden med bra råvaror och med fokus på hälsa, klimat och hållbarhet. Specialkostmatlagning och planering av denna är en viktig del av arbetet. Tillsammans med dina arbetskamrater deltar du även aktivt i utveckling av skolrestaurangens utbud och planering av verksamheten för nöjda matgäster. Arbetet innefattar också att vara delaktig i alla förekommande sysslor i köket. Det är en självklarhet med ett bra bemötande och att du bidrar till att skapa en bra måltidsupplevelse för våra gäster i skolrestaurangen.
Vi söker dig
Vi söker dig som har gått ett 3-årigt restaurang- och livsmedelsprogram eller en kockutbildning som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som kock och hantera specialkost. Du ska ha vana av att jobba med egenkontroll. Har du även gått en specialkostutbildning samt har erfarenhet av att arbeta med kostdatasystem ser vi det som meriterande.
För att du ska trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel i ditt arbete, kan arbeta självständigt och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har även god samarbetsförmåga samt är ödmjuk och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse av att hjälpa andra som en del i ett team, dela med dig av dina kunskaper samt hålla dig uppdaterad inom ditt fackområde. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift och ett krav är att du har goda datorkunskaper.
Inför anställning inom Måltidsservice där arbete med barn inom skola och förskola ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder dig
Måltidsservice erbjuder dig ett arbete där du kan vara med och skapa och utveckla skolmaten i Lunds kommun. Riktigt god mat, service, arbetsglädje, attraktiva måltider, miljö och hållbarhet som självklara grundingredienser är måltidsservices framgångsrecept! Du arbetar tillsammans med dina kollegor med stort engagemang, gastronomiskt kunnande och bidrar till att skapa matglädje för matgästerna.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Måltidsservices verksamhet omfattar tillagning av måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt äldreomsorg. Dagligen tillagas cirka 22 000 portioner av cirka 200 medarbetare. Måltidsservice strävar efter att tillhandahålla god mat, främja goda matvanor och genomsyras av samarbete, god service, öppenhet och dialog med våra samarbetspartners.
Affärsområdet består av 46 kök och en måltidsstab. Prästängsskolan ligger i Stångby och köket serverar dagligen cirka 180 portioner till eleverna på skolan. I Prästängsskolans kök arbetar en samordnare och en kock.
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
