C-chaufför sökes för semestervikariat.
C-Chaufför sökes – Semestervikariat juni–augusti
Vill du ha ett fritt, socialt och varierande arbete i sommar? Vi söker nu en ansvarsfull, självständig och lösningsorienterad C-chaufför för distribution av livsmedel till våra kunder i Blekinge.
Hos oss får du ett trevligt och varierande arbete där du blir en viktig del av verksamheten. Du har daglig kontakt med kunder samtidigt som du arbetar självständigt ute på vägarna.Publiceringsdatum2026-05-30Dina arbetsuppgifter
Distribution av livsmedel till kunder i Blekinge
Lastning och lossning av gods
Kundkontakt och service
Daglig tillsyn av fordonKvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som trivs med ansvar, tycker om kundkontakt, är serviceinriktad och kan arbeta självständigt.
Anställningsform
Timanställning under perioden juni–augusti.
Arbetstider
Måndag–fredag med fast starttid. Arbetsdagen avslutas när dagens leveranser är genomförda.
Urval sker löpande – skicka din ansökan redan idag.
Vid frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Linn Marzec på telefonnr; 0760383840 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Genom e-post
E-post: info@marzec.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marzec Trading AB
(org.nr 556800-7826) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9937858