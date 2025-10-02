Kock med pooltjänstgöring
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar med ca 2700 medarbetare.
Är du en matglad person som vill förhöja måltidsupplevelsen för våra matgäster?
Då kan du vara den kock vi söker till förvaltningens område för kost.
Förvaltningens kostenhet ingår i verksamhetsområdet för kost, lokalvård och vaktmästeri.
Inom Verksamhetsområdet för kost, lokalvård och vaktmästeri arbetar ca 150 personer och av dem arbetar ca 70 stycken inom kök. Nu söker vi en poolkock som tillsammans med övrig personal vill vara med och bidra med god och näringsriktig mat till våra matgäster.
Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Utöver ett givande jobb erbjuder vi bland annat:
• Arbetskläder och arbetsskor
• Arbetsrotation för kunskapsöverföring och att utvecklas i yrkesrollen
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Dina arbetsuppgifter
Som kock med pooltjänstgöring utgår du från ett kök inom kostområde 2. Ditt uppdrag som poolkock innebär att på kort varsel kunna ställa om för att kunna arbeta i alla kostområdens kök. Du har ett särskilt uppdrag att i första hand täcka upp vid kollegors korttidsfrånvaro men det kan även gälla att täcka upp vid längre frånvaro. Det är verksamhetens behov som styr behovet av poolkocksuppdrag. I dagsläget har verksamheten behov av att tillsätta en tjänst med pooltjänstgöring på100 % av kocktjänsten. Pooltjänstgöringen ger ett särskilt lönetillägg.
I arbetet som kock ingår alla förekommande arbetsuppgifter i kök såsom matlagning, kassahantering, salladsberedning, servering, disk, att vara delaktig i utvecklingsarbete etc. Även administrativa uppgifter kan ingå som exempelvis; beställningar, dokumentering och egenkontroll.
I tjänten ingår resor med egen bil och de ersätts enligt gällande milersättning.
Schemalagda arbetstider med helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Övrig information
Läs mer om hur det är att arbeta i Borås Stad! Borås Stad som arbetsgivare
Vi söker dig som är utbildad kock eller har annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. För att vara aktuell för tjänsten krävs arbetslivserfarenhet från storkök eller restaurang, kunskaper i livsmedelshygien samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med special- och konsistensanpassad kost samt har kunskap om e-handel och kostdataprogram. Vi förutsätter att du gillar ett flexibelt arbetssätt och kan arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra personer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil i tjänsten.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Ersättning

Månadslön
