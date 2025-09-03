Kock/Måltidsbiträde timvikarie
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Restaurangbiträdesjobb / Mjölby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mjölby
2025-09-03
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Vill du vara med och bidra till spännande och lustfyllda måltider?
Vi söker Dig som kan arbeta extra vid behov i alla våra kök, Du kommer inte ha en fast placering utan vara där det finns ett behov.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan hjälpa till vid matlagning, servering och andra arbetsuppgifter som förekommer i ett kök.
Följa lagar och förordningar som berör verksamheten (egenkontroll).
Du som är en lagspelare och ser möjligheter i att bidra till en utvecklande arbetsmiljö. Vi söker dig som ser mötet med matgästen som en rolig del av arbetet.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har utbildning inom restaurang eller storhushåll eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Dokumenterad yrkeserfarenhet av storkök och restaurang är meriterande. Du har god kunskap i att prata, läsa och skriva det svenska språket.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag under arbetsdagen.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274840". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Driftchef-Måltid och lokalvårds avdelningen
Pernilla Davidsson pernilla.davidsson@mjolby.se 0102346231 Jobbnummer
9488944