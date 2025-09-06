Kock (Lunch restaurang)
2025-09-06
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss kommer att förberedda lunchen.
Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett team där du får vara med och skapa goda måltider och trevlig atmosfär Publiceringsdatum2025-09-06Arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du att vara en nyckelperson och leda köket. Din roll innebär att du ser till att maten håller högsta kvalitet, planerar för menyer, samt håller koll på leveranser och lager.
Det är meriterande med husmanskost erfarenhet.
Om du är med något av arbetsförmedligens program kan du också söka.
Skicka gärna ett personligt brev eller cv till vår mail och berätta mer om dig själv.
Ansvar
Salladsbuffen och lunch måltiderna, I arbetet ingår städning av kök, egenkontroll, hygyien och kvalitets kontroll.
Planera meny och matsedel.
Här arbetar 2 kollegor med dig, 1 som har hand om kassa och servering och 1 som assisterar med salladsbaren och disk.
Vi ser gärna att du är punktlig, har bra arbetsmoral och är villig att arbeta.
Glad trevlig stresstålig, lätt för att lära sig nya uppgifter.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har kock eller måltidsbiträdesutbildning alternativt erfarenhet av arbete i kök. Du har ett stort intresse för mat och vill ge god service och håller hög standard och kvalite i din matlagning.
För att trivas behöver du gilla att ha många bollar i luften och vara organisatorisk. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Arbetstiderna är Måndag-Fredag från 07:00-15:00
Kom och skapa oförglömliga matupplevelser tillsammans med oss
Vi skickar adressen om du går vidare för intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: restaurangdessert@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Dessert KB
, https://restaurangdessert.se Arbetsplats
Dessert KB, Restaurang Kontakt
Hannibal Hage restaurangdessert@gmail.com 0738718588 Jobbnummer
