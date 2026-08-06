Kock/Kallskänka med erfarenhet
Café & Restaurang Hörnan AB / Kockjobb / Ulricehamn Visa alla kockjobb i Ulricehamn
2026-08-06
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Kock/Kallskänka sökes – 80 % tjänst
Vi söker en erfaren och engagerad kock/kallskänka till vårt team på Café & Restaurang Hörnan.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Tjänsten är på 80 % och innebär varierande arbetsuppgifter inom både varm- och kallkök. Du kommer att arbeta med förberedelser, tillagning samt uppläggning av mat, med fokus på kvalitet och effektivitet.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock och/eller kallskänka
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett högt tempo
Har känsla för smak, presentation och kvalitet
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevlig arbetsmiljö med ett engagerat team
Möjlighet att påverka och utvecklas i verksamheten
Arbetstid:
Deltid, ca 80 % (dag, kväll och helg kan förekomma)Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till [din e-postadress] eller kontakta oss för mer information.
Välkommen med din ansökan!
Vi har löpande intervjuer så tveka inte med din ansökan.
Tjänsten är på 80% med månads lön
Välkommen med din ansökan/CV tillcafe@cafehornan.se
eller info@cafehornan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: cafe@cafehornan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café & Restaurang Hörnan AB
(org.nr 559359-8484)
Boråsvägen 5 (visa karta
)
523 36 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024032