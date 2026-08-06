Kock/Kallskänka med erfarenhet

Café & Restaurang Hörnan AB / Kockjobb / Ulricehamn
2026-08-06


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Kock/Kallskänka sökes – 80 % tjänst

Vi söker en erfaren och engagerad kock/kallskänka till vårt team på Café & Restaurang Hörnan.

Publiceringsdatum
2026-08-06

Om tjänsten
Tjänsten är på 80 % och innebär varierande arbetsuppgifter inom både varm- och kallkök. Du kommer att arbeta med förberedelser, tillagning samt uppläggning av mat, med fokus på kvalitet och effektivitet.

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet som kock och/eller kallskänka
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett högt tempo
Har känsla för smak, presentation och kvalitet

Vi erbjuder:

Ett varierande och utvecklande arbete
Trevlig arbetsmiljö med ett engagerat team
Möjlighet att påverka och utvecklas i verksamheten

Arbetstid:
Deltid, ca 80 % (dag, kväll och helg kan förekomma)

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till [din e-postadress] eller kontakta oss för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Vi har löpande intervjuer så tveka inte med din ansökan.
Tjänsten är på 80% med månads lön
Välkommen med din ansökan/CV till
cafe@cafehornan.se eller info@cafehornan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: cafe@cafehornan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Café & Restaurang Hörnan AB (org.nr 559359-8484)
Boråsvägen 5 (visa karta)
523 36  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10024032

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