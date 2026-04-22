Kock i förskolekök
2026-04-22
Kock, Möllekullens förskola
Föräldrakooperativet Möllekullen bildades augusti 1992. En grupp entusiastiska föräldrar tog initiativet och startade en Montessoriinspirerad förskola i utkanten av Vittskövle, med närhet till både ängar och skog. Möllekullen arbetar efter Skolverkets läroplan och inspireras av Maria Montessoris syn på barns lärande. På Möllekullen vill vi att barnen ska utvecklas till självständiga individer med en positiv inställning till livet, och etablera en syn på sig själv som en betydelsefull individ och en resurs på denna planet.
Pedagogiken att lära genom lek är något vi tror starkt på. Vi bedriver en förskoleverksamhet som grundar sig på demokratiska värderingar fyllt av förståelse, medmänsklighet och tolerans. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. Möllekullen har en hög personaltäthet för att kunna tillgodose varje barns behov, något som också ger goda möjligheter till den individuella utveckling vi vill ge förutsättningar för hos barnen. Köket är centralt placerat i vår verksamhet vilket medför att du kommer arbeta nära både barn och övrig personal.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som kock på Möllekullen kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett förskolekök. Du kommer att laga frukost, mellanmål och lunch till cirka 30 barn samt till tjänstgörande pedagoger då vi tillämpar pedagogiska måltider. Vi ser dig som en naturlig del av måltidsrelaterade aktiviteter för våra barn och våra pedagogiska måltider, och vi ser att du vid behov även kan arbeta i barngruppen.
Utöver matlagning, livsmedelshantering, servering, disk och städ kommer du även planera menyn, hantera beställningar och inneha budgetansvar.Kvalifikationer
Du förväntas ha ett genuint engagemang för matlagning som gör skillnad i barnens vardag, och ditt hjärta slår lite extra för att arbeta i en verksamhet där måltiden är en viktig del av omsorgen, lärandet och glädjen för just barnen. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, med ordning och reda som en naturlig del av din yrkesstolthet. Därmed förväntas du ha goda kunskaper om Livsmedelverkets föreskrifter och vara van vid att arbeta med egenkontroll.
Du förväntas arbeta efter vår matpolicy, där näringsriktig och varierad mat som är lagad från grunden serveras. Vi vill ge våra barn hemlagad mat som är svenskproducerad och i största möjliga mån stötta våra lokala producenter med närproducerad mat.
För att uppfylla förväntningar söker vi dig som har kockutbildning eller likvärdig utbildning/erfarenhet samt B-körkort. Det är meritande om du tidigare arbetat i ett förskolekök. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, arbetsglädje och lojalitet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%, förlagd måndag - fredag.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Innan en eventuell anställning ska ett utdrag från Polisens belastningsregister uppvisas. Mer information om detta ges under intervjun.
Skicka in din ansökan med bifogat CV och personligt brev. Om du kallas till intervju förväntas du kunna styrka dina erfarenheter och uppge referenser till nuvarande/tidigare arbetsplatser, samt på begäran uppvisa ett utdrag ut belastningsregistret.
Jessica Hylén, rektor
0760-002888jessicahylen.mollekullen@gmail.com
Kontaktuppgifter till styrelsen och mer information om Möllekullen finns på vår hemsida www.mollekullen.se
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss all kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
via mail
E-post: jessicahylen.mollekullen@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Möllekullen
Möllekullen 1 (visa karta
)
297 91 VITTSKÖVLE
För detta jobb krävs körkort.
Förskola Möllekullen
