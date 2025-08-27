Kock i Asiatiska köket
Food & Family AB / Kockjobb / Eslöv
2025-08-27
Linnea & Basilika är en välbesökt restaurang med fokus på thailändska och asiatiska smaker. Vi strävar efter att erbjuda våra gäster matupplevelser lagade med passion, kvalitet och omsorg. Nu söker vi en kock med erfarenhet av thailändsk matlagning som vill bli en del av vårt köksteam.Dina arbetsuppgifter
Tillagning och presentation av rätter från det thailändska köket
Förberedelse och hantering av råvaror
Säkerställa högsta kvalitet, smak och hygien i köket
Bidra till menyutveckling och nya idéer
Arbeta tillsammans med övriga kockar och kökspersonalKvalifikationer
Erfarenhet av thailändsk matlagning
Kunskap om traditionella smaker, tekniker och råvaror
Noggrannhet och känsla för kvalitet
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Goda kunskaper i livsmedelshygien
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer
Trygga villkor enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: peter.tran@linneabasilika.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food & Family AB
241 40 ESLÖV
