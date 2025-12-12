kock Georgisk matkultur
Georgian House är en autentisk restaurang som serverar äkta georgisk matkultur i hjärtat av Bromma. Vi är kända för vår varma gästfrihet, höga kvalitet och autentiska smaker. Vår meny hyllar Georgiens rika kulinariska traditioner - från doftande khinkali och khachapuri till långsamt tillagade stuvningar och saftiga grillade rätter. Vi söker nu en kock som delar vår passion för georgisk mat och vill vara en del av vårt tighta team.
Om rollen
Som kock hos oss har du en nyckelroll i köket med ansvar för att skapa en oförglömlig smakupplevelse för våra gäster. Du kommer att arbeta med alla delar av menyn, från förberedelser till finjustering vid tallriken, i ett tempo som matchar vår livliga restaurang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillaga rätter enligt våra recept och standarder med fokus på autenticitet och smak.
Hantera alla stationer i köket vid behov.
Säkerställa hög hygien- och kvalitetsstandard i alla arbetsmoment.
Delta i mottagning av varor och förråds hantering.
Medverka till att hålla köket rent, organiserat och effektivt.
Samarbeta med köks- och servers personal för en smidig service.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet som kock.
Är passionerad av matlagning och har ett stort intresse för georgisk eller östeuropeisk matkultur (erfarenhet är ett plus, men passion och vilja att lära är det viktigaste).
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har god arbetsmoral.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.
Är en lagspelare med god kommunikativ förmåga.
Har god fysisk kondition för att stå långa pass.
Vi erbjuder
En stimulerande och gemytlig arbetsplats i ett passionerat team.
Möjlighet att bli expert på autentisk georgisk matlagning.
En viktig och central roll i en populär restaurang.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Regelbundna arbetstider med schemalagd ledighet på söndagar (eller enligt lokal praxis).
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Enligt schemalagda pass, inklusive kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: jobb@geohouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M42 Food AB
