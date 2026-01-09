Kock, Ellös
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Befattning/Tjänst: Kock
Placering: Strandgården, Ellös
Kost-och lokalvård tillhör sektor samhällsutveckling och består av fyra geografiska områden med totalt cirka 70 medarbetare. Vi söker nu en nytänkande kock till vårt tillagningskök på Strandgården i Ellös.
Du ingår i en arbetsgrupp om sex personer.
Genom vårt arbete ser vi till att kommunens särskilda boenden, skolor och förskolor får avnjuta god och näringsriktig mat. Vi arbetar aktivt med digitalisering och att öka vår andel ekologiska livsmedel som i dagsläget ligger på 60%. År 2022 blev Orust kommun utnämnd till årets spjutspetskommun av Ekomatscentrum och vi fick även Orust kommuns kvalitetspris för vårt arbete med att digitalisera egenkontrollen.
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa måltider som gör skillnad- varje dag?
Arbetet som kock innebär att sköta kökets alla arbetsuppgifter såsom matlagning, tillagning och planering av specialkost, bakning, grönsaksberedning, egenkontroll, mottagning av varor, diskning och städning. Ellös kökspersonal bemannar också skolans kök och utskick till denna samt till förskolan. Vid frånvaro på annan enhet kan arbetet kräva att man behöver vara på annan arbetsplats. Rotation och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet.
Vi vill sprida både matglädje och kunskap om goda och hållbara måltider vilket kräver en hög servicenivå.
Om dig
• Vi söker dig som brinner för matlagning och vill vara med och skapa goda, näringsriktiga måltider för våra gäster.
• Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, planera tillsammans med dina kollegor och bidra till en positiv stämning i köket.
• Du har utbildning inom restaurang- o livsmedelsprgrammet eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt är ett krav.
• Du har dokumenterade kunskaper om specialkost och allergener.
• Du har goda kunskapaper om egenkontroll
• Du är en samarbetsinriktad lagspelare med servicekänsla, engagemang och kvalitetsmedventenhet.
• Du har hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot kunder, kollegor och du samarbetar med alla för att nå våra mål.
• Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar
Eftersom det även ingår administrativa arbetsuppgifter behöver du ha en god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare.
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
