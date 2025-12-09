Kock eller måltidsbiträde till Gemla skola kök
Växjö kommun, Måltidsorganisationen / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Vi söker en positiv och driven kock eller måltidsbiträde till vårt kök på Gemla skola där två personer arbetar.
Skolan har ett mottagningskök där cirka 200 portioner serveras dagligen. Du som måltidsbiträde ansvarar för att ordna frukost och mellanmål, göra sallad och baka bröd, samt värma dagens lunch som kommer från tillagningskök. I arbetet ingår också att diska samt städning av kök och egenkontroll. Du kommer även ha administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med kock eller måltidsbiträdeutbildning och i andra hand dig som har erfarenhet av arbete i storkök eller har annan köksutbildning. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt ha datorvana. Bil och körkort är ett plus.
Vi vill att du har ett stort intresse för mat och måltider, ger en god service samt har ett trevligt bemötande mot alla våra kunder. Du gillar att laga och servera mat. Du ska helt enkelt ha en känsla för helheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun. Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
