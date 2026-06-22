Kock Dox/drbc
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2026-06-22
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Heltid. Märk mejlet med "Kock DOX".
DOX Bistrot och Cocktaileria är en etablerad fransk/italiensk takbistro i Alingsås, vackert belägen nära järnvägsstationen högst upp i fastigheten med utsikt över staden.
Hos oss möts restaurang, bar och kök i en levande och pulserande helhetsupplevelse där kvalitet, professionalism och genuinitet genomsyrar allt vi gör. Vi drivs av ambitionen att ständigt utvecklas, överträffa våra gästers förväntningar och ta vårt koncept till nästa nivå.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till helheten. Din personlighet, energi och inställning är avgörande. Hos oss är det människorna som gör skillnaden och vi värdesätter laganda, engagemang och viljan att skapa något tillsammans.
Restaurang DOX drivs av en lokal aktör och fastighetsägare. Vi har stor omsorg för våra råvaror, vårt klimat, våra gäster och inte minst vår personal.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Tillaga rätter enligt menyn.
Skapa och experimentera med nya rätter.
Säkerställa matens kvalitet och presentation.
Hålla köket rent och organiserat.
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Samarbeta med övrig personal för att leverera en högklassig matupplevelse.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som kock, helst inom fransk eller italiensk matlagning.
Grundläggande kunskaper om hygien och livsmedelssäkerhet.
Förmåga att arbeta effektivt under press.
Kreativitet och passion för matlagning.
Flexibilitet med arbetstider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@dox.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock DOX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drbc AB
(org.nr 559328-1867)
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Arbetsplats
DOX Kontakt
VD
Marko Jovanovic info@dox.nu Jobbnummer
9973271