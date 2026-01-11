Kock, à la carte
2026-01-11
Vi söker glädje spridande, serviceinriktade, noggranna medarbetare som tycker om att arbeta i team samt klarar av ett högt arbetstempo. Vi kommer att anställa medarbetare som innehar dessa karaktärer. Du ska kunna planera maträtter, tillaga, servera med andra kollegor.
vi söker dig som kan laga traditionella afghanska, persiska samt svensk husmanskost självständig.
Arbetstider är båda vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: roddans.ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roddans Restaurang AB
För detta jobb krävs körkort.
Nasir Qorbani roddans.ab@gmail.com Jobbnummer
