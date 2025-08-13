Kock / á la carte

Restaurang Tybble i Örebro AB / Kockjobb / Örebro
2025-08-13


Visa alla kockjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Tybble i Örebro AB i Örebro

Vi söker en kock som är erfaren sen tidigare och som har ett brinnade intresse för mat och matlagning samt att vara van och jobba i högt tempo.
Vi arbetar i ett team där samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt!
Du är kvalitetsmedveten och följer branchens utveckling.
Att du är nogrann, positiv och engagerad värderar vi högt.
Du ska ha goda kunskaper inom svensk matlagning och planering, egenkontroll och hantering av varor.
Schemat är kvällar och helger.
Tjänsten är tillsvidare, deltid eller extra beroende på vad vi kommer överens om.
Hoppas vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@restaurangtybble.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Tybble i Örebro AB (org.nr 556570-0589), http://www.restaurangtybble.se
Drakenbergsgatan 1 C (visa karta)
702 19  ÖREBRO

Arbetsplats
Restaurang Pizzeria Tybble

Kontakt
Restaurangchef
Daniel Hannason
info@restaurangtybble.se
073-9454004

Jobbnummer
9457517

Prenumerera på jobb från Restaurang Tybble i Örebro AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Tybble i Örebro AB: