Kock / á la carte

Vi söker en kock som är erfaren sen tidigare och som har ett brinnade intresse för mat och matlagning samt att vara van och jobba i högt tempo. Vi arbetar i ett team där samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt! Du är kvalitetsmedveten och följer branchens utveckling. Att du är nogrann, positiv och engagerad värderar vi högt. Du ska ha goda kunskaper inom svensk matlagning och planering, egenkontroll och hantering av varor. Schemat är kvällar och helger. Tjänsten är tillsvidare, deltid eller extra beroende på vad vi kommer överens om. Hoppas vi ses!