Kock 50%
2026-03-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gläntan Unga Vuxna AB i Eskilstuna
Gläntan unga vuxna är en vårdkedja som bedriver vård och behandling för målgruppen unga vuxna 18-30 med beroendeproblematik, kriminalitets problematik i kombination med psykisk ohälsa.
Nu söker vi en kock till vår enhet Roxnäs 50% perioden 1 maj - 1 Augusti 2026.
Vi söker nu en kock som vill hjälpa oss med matlagning under förmiddagarna. Vi behöver hjälp med planering kring all mat vi äter tillsammans på behandlingshemmet, frukost lunch och middag. Vi ser att vår nya kock tillagar lunch till våra placerade och förbereder ett kvällsmål till personal som arbetar kvällstid samt gör matbeställning och meny för hela veckan.
För att passa in i rollen som kock hos oss behöver du ha ett brinnande intresse för matlagning och den målgrupp vi arbetar med.
Du ska vara erfaren i köket och ha god kunskap om svensk husmanskost. Du uppskattar ordning och reda. Städning av kökets lokaler, disk och egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning ingår i arbetsuppgifterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi ser gärna att ni ansöker via vår hemsida.
E-post: info@glantanuv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 50% Roxnäs". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gläntan unga vuxna AB
(org.nr 559250-1257)
Tegelbruksgatan 22 Lgh 9002 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD/Ägare
Anna Thor anna.thor@glantanuv.se 0720557750 Jobbnummer
