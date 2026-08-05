Kock

Spice Room AB / Kockjobb / Göteborg
2026-08-05


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Experienced à la carte chef with 5+ years in Indian fine dining, specializing in authentic flavors, high-quality presentation, and efficient kitchen operations. Skilled in tandoor, curry preparation, menu execution, and maintaining high standards under pressure.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: sanjay@masalafamiljien.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spice Room AB (org.nr 559236-0589)
Danska Vägen 110 (visa karta)
416 59  GÖTEBORG

Jobbnummer
10023684

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