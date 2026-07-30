Kock

Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Kockjobb / Malung-Sälen
2026-07-30


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Kockar sökes till vintersäsongen 2026/2027

Arbeta mitt i hjärtat av Lindvallen

På Hotel Bügelhof bor och arbetar du med skidbacken runt hörnet. Hotellet ligger centralt på Sälfjällstorget i Lindvallen, med närhet till restauranger, butiker, skiduthyrning och allt som gör fjällvistelsen komplett.

Vårt hotell erbjuder 54 smakfullt inredda rum där inspiration från Alperna möter den svenska fjällvärlden i en harmonisk och ombonad miljö.

Restaurang Winter

I vår restaurang, Restaurang Winter, serverar vi mat och dryck tillagad med omsorg, passion och råvaror av högsta kvalitet. Restaurangen har cirka 125 sittplatser och erbjuder en varierad meny där det finns något för alla gäster.

I huset finns även Winter LoungeBar – hotellets naturliga samlingsplats där gästerna kan koppla av i bekväma soffgrupper efter en dag på fjället.

Hotellet erbjuder även en uppskattad relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.

Publiceringsdatum
2026-07-30

Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och erfarna kockar till vintersäsongen 2026/2027.

Vi ser gärna att du har relevant utbildning och några års erfarenhet inom yrket. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och trivs i en miljö där service och gästupplevelse står i fokus.

Som person är du positiv, lösningsorienterad och bidrar till en god stämning bland både gäster och kollegor. Du tycker om att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och har en naturlig känsla för service.

Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss kommer du bland annat att arbeta med:

Matlagning och förberedelser

Livsmedelshantering och egenkontroll

Säkerställande av hög kvalitet på mat och presentation

Gästservice och värdskap

Upprätthållande av god standard inom kvalitet, hygien och miljö

Vi erbjuder

Arbete på ett välrenommerat 4-stjärnigt hotell

En inspirerande arbetsplats i fjällmiljö

Möjlighet till personalboende i Sälen by

Ett härligt team och varierande arbetsdagar

Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då personalboendet ligger cirka 7 km från hotellet.

Säsongsperiod

Hotellet håller öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.

Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Hotel Bügelhof.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag (org.nr 556221-5839)
780 67  MALUNG-SÄLEN (DALARNAS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB

Jobbnummer
10016399

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