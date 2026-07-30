Kock
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Kockjobb / Malung-Sälen Visa alla kockjobb i Malung-Sälen
2026-07-30
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Kockar sökes till vintersäsongen 2026/2027
Arbeta mitt i hjärtat av Lindvallen
På Hotel Bügelhof bor och arbetar du med skidbacken runt hörnet. Hotellet ligger centralt på Sälfjällstorget i Lindvallen, med närhet till restauranger, butiker, skiduthyrning och allt som gör fjällvistelsen komplett.
Vårt hotell erbjuder 54 smakfullt inredda rum där inspiration från Alperna möter den svenska fjällvärlden i en harmonisk och ombonad miljö.
Restaurang Winter
I vår restaurang, Restaurang Winter, serverar vi mat och dryck tillagad med omsorg, passion och råvaror av högsta kvalitet. Restaurangen har cirka 125 sittplatser och erbjuder en varierad meny där det finns något för alla gäster.
I huset finns även Winter LoungeBar – hotellets naturliga samlingsplats där gästerna kan koppla av i bekväma soffgrupper efter en dag på fjället.
Hotellet erbjuder även en uppskattad relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och erfarna kockar till vintersäsongen 2026/2027.
Vi ser gärna att du har relevant utbildning och några års erfarenhet inom yrket. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och trivs i en miljö där service och gästupplevelse står i fokus.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och bidrar till en god stämning bland både gäster och kollegor. Du tycker om att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och har en naturlig känsla för service.Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Matlagning och förberedelser
Livsmedelshantering och egenkontroll
Säkerställande av hög kvalitet på mat och presentation
Gästservice och värdskap
Upprätthållande av god standard inom kvalitet, hygien och miljö
Vi erbjuder
Arbete på ett välrenommerat 4-stjärnigt hotell
En inspirerande arbetsplats i fjällmiljö
Möjlighet till personalboende i Sälen by
Ett härligt team och varierande arbetsdagar
Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då personalboendet ligger cirka 7 km från hotellet.
Säsongsperiod
Hotellet håller öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Hotel Bügelhof. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag
(org.nr 556221-5839)
780 67 MALUNG-SÄLEN (DALARNAS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB Jobbnummer
10016399