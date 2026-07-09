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A Tavola Aktiebolag / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-09
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Ostbutiken odengatan är en 100 år gammal delibutik specialiserad på hantillverkad mat.
Vi servar vår kunder över disk i butik, med catering och vår Restaurang och privatediningmatsal i toppklass.
Vi söker nu dig kock med gedigen bred kunskap, som kan hjälpa till att driva köket idag och vara med att utveckla oss framåt.
Främst behöver vi dig som är duktig på att producera och preppa. Dels med hög och jämn kvalite,i högt tempo, men även utveckla oss och våra produkter.
Du har nog minst 8 år bakom dig, gärna lite erfarenhet från olika verksamheter, både alacart, catering och småskalig produktion, men utan att ha hunnit blivit trött och bitter.
Då din egen prestation är det som skapar vår lönsamhet så finns bra lön med flexibla arbetstider för rätt person.
Vi kan erbjuda 4 dagarsvecka.
' Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
endast ansökan med CV via mail.
E-post: ostbutikenodengatan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Tavola Aktiebolag
(org.nr 556560-6240)
Odengatan 33 (visa karta
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113 51 STHLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ostbutiken Odengatan Jobbnummer
9998577