Kock
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2026-06-05
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Kock sökes till Pickwick Pub & Restaurang
Pickwick Pub & Restaurang i centrala Stockholm söker nu en erfaren och engagerad kock till vårt kök.
Vi serverar både klassisk husmanskost och internationella rätter, med lunch- och à la carte-servering alla dagar i veckan. Hos oss är tempot högt, särskilt under sommarhalvåret, och vi söker därför dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har minst 4 års erfarenhet av arbete i både varm- och kallkök
Är ansvarstagande, punktlig och arbetsvillig
Har passion för matlagning och yrket som kock
Är kreativ och kommer gärna med nya idéer
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Kan arbeta strukturerat även under högt tempoPubliceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Tillagning av lunch- och à la carte-rätter
Arbete i luckan, på grillen, spisen och kallköket
Tillagning av förrätter och desserter
Förberedelser och mise en place inför service
Säkerställa ordning, renlighet och kvalitet i köket
Vi erbjuder:
Avtalsenlig lön
Ett sammansvetsat team och en trivsam arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Arbete i en välbesökt restaurang mitt i Stockholm
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb@pickwick.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Browar AB
(org.nr 556804-5248), http://www.pickwick.nu
Drottninggatan 6 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Browar AB Jobbnummer
9950788