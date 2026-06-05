Kock

Browar AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-05


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Kock sökes till Pickwick Pub & Restaurang
Pickwick Pub & Restaurang i centrala Stockholm söker nu en erfaren och engagerad kock till vårt kök.
Vi serverar både klassisk husmanskost och internationella rätter, med lunch- och à la carte-servering alla dagar i veckan. Hos oss är tempot högt, särskilt under sommarhalvåret, och vi söker därför dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har minst 4 års erfarenhet av arbete i både varm- och kallkök

Är ansvarstagande, punktlig och arbetsvillig

Har passion för matlagning och yrket som kock

Är kreativ och kommer gärna med nya idéer

Trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö

Kan arbeta strukturerat även under högt tempo

Publiceringsdatum
2026-06-05

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av lunch- och à la carte-rätter

Arbete i luckan, på grillen, spisen och kallköket

Tillagning av förrätter och desserter

Förberedelser och mise en place inför service

Säkerställa ordning, renlighet och kvalitet i köket

Vi erbjuder:
Avtalsenlig lön

Ett sammansvetsat team och en trivsam arbetsplats

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Arbete i en välbesökt restaurang mitt i Stockholm

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb@pickwick.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Browar AB (org.nr 556804-5248), http://www.pickwick.nu
Drottninggatan 6 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Browar AB

Jobbnummer
9950788

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