Kock
Buhres Fisk i Kivik AB / Kockjobb / Simrishamn Visa alla kockjobb i Simrishamn
2026-04-13
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Buhres Fisk i Kivik AB i Simrishamn
Vi söker kockar med några års erfarenheter av att laga mat i. Du kommer ingå i Bistrons köksteam.
Dina arbetsuppgifter består i att förbereda, laga och servera mat i stundom högt tempo till våra gäster i Bistron. På menyn finns en variation av b.la skaldjursplatåer, 1/2 hummer, rökta -och färska räkor, fisksoppa, varmrökt lax, stekt sill med mos och poké bowls mm.
Även de sedvanliga arbetsuppgifterna som tillhör en kocktjänst så som städning, diskning, personalmat etc ingår också.
Tjänstens arbetstider innefattar dag -och kvällstid samt helgarbete.
Om Buhres
Buhres på Kivik ligger vid hamnen i Kivik på Österlen och består av fisk- och delikatessbutik, rökeri samt restaurang med olika serveringsavdelningar
Sedan 2016 ingår Buhres i Lagnell Group som driver Laxbutikerna på Västkusten.
Vår målsättning är att utveckla och bibehålla en välmående arbetsplats och besöksmål, där både gäster som personal trivs och känner sig välkomna.
Vem är du?
Vi tror att du som söker är målmedveten, serviceminded och har några års erfarenhet av kökstjänst. Det är naturligt för dig att fatta egna beslut. Du bjuder på dig själv och bidrar till god arbetsmiljö. Du har viljan av att utvecklas och att lära. Är bekant med köksekonomi, svinnhantering och egenkontroll.
Utöver kocktjänsten erbjuder vi dig: trygg och attraktiv arbetsmiljö på Österlen, rutinerade kollegor med glimten i ögat.
Personalboende med eget badrum och gemensamt kök finns att hyra vid behov.
Vill du ingå i ett härligt gäng med framåtanda? Då är det bara att skicka ditt CV och
personliga brev till: ansokan@buhres.se

Publiceringsdatum: 2026-04-13

Kontaktperson för detta jobb
Kristian Olsson
Henrik Nilsson
Utbildning/erfarenhet: Restaurangutbildning och 2 års erfarenhet från yrket.
Tjänstens omfattning: 75-100%
Tjänstens varaktighet: 1-3 månader.
Tillträde: Enligt ö.k.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal.
OB-och semesterersättning tillkommer utöver timlönen.
Buhres är anslutna till Vista. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: ansokan@buhres.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Arbetsgivare Buhres Fisk i Kivik AB
(org.nr 556392-0346), http://buhres.se
Hamnplan (visa karta
)
277 30 KIVIK
9851350