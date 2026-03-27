Kock
2026-03-27
Hej! Letar du efter något att göra i sommar?-Då kan du vara den vi letar efter!
Just nu planerar vi för sommaren och letar efter kockar som vill jobba under sommarmånaderna.
Vi söker dig med längre erfarenhet eller kanske lite kortare erfarenhet för att förgylla sommaren hos oss tillsammans med de ordinarie kockarna.
Du kommer att laga mat till våran pub där vi serverar mat med rötter i den svenska husmanskosten och en del internationella rätter.
Vi söker dig som är flexibel och gillar utmaningar som kräver snabba lösningar. Du skall tycka om att arbeta i grupp men inte heller känna dig obekväm med ensamarbete.
Du känner att du kan ta egna initiativ om så behövs och tycker att det är kul att hitta lösningar för våra gäster.
Arbetspassen kommer mestadels att vara förlagda till kvällar och helger, så det är positivt om du är pigg på kvällar.
Som person är du glad, serviceinriktad, strukturerad, ansvarstagande och tillmötesgående mot både gäster och personal.
Det är ett plus om du är bekant med egenkontrollprogram för kökshygien sedan tidigare, annars kan du få introduktion på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: kokschef.bodensia@strawberry.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarkock Trotters Pub". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bodensia AB
(org.nr 559082-0105), https://www.bodensia.se
Kungsgatan 47 (visa karta
)
961 35 BODEN Arbetsplats
Bodensia AB, Hotel Kontakt
Kökschef
Linda Lustig kokschef.bodensia@strawberry.se 0705339350 Jobbnummer
9822343