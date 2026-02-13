Kock
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
I Avesta satsar vi mycket på måltiderna och lagar de med råvaror från grunden. Våra ledstjärnor är att laga god och hälsosam mat av hög och säker kvalitet. Inom Avesta kommuns verksamheter serveras matgäster i olika åldrar och med olika behov, förskolebarn, skolelever samt äldre. Alla matgäster erbjuds god, vällagad, säker och hälsosam mat. Den är av hög kvalitet och är så långt det är möjligt lagad från grunden utan onödiga tillsatser.Vill du jobba kommunalt med en viktig uppgift- att ge våra barn och äldre en god och näringsriktig måltid? Vi söker dig som vill jobba som kock och som vill vara delaktig i att bjuda våra barn och äldre på en säker och välsmakande måltid!ArbetsuppgifterSom kock hos oss arbetar du i kommunala tillagningskök där mat lagas från grunden med fokus på kvalitet, smak och näring. Tillsammans med kollegor planerar, förbereder och tillagar du måltider som serveras i våra verksamheter, med målet att skapa positiva och uppskattade matupplevelser varje dag. Arbetet innefattar även hantering av specialkost, egenkontroll och ett ansvarsfullt förhållningssätt till råvaror och ekonomi. Vi arbetar i kök med väl fungerande rutiner och utrustning som stödjer både kvalitet och en god arbetsmiljö.KvalifikationerDu som söker ska ha gått hotell- och restaurangprogrammet eller ha annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du ska ha goda kunskaper i traditionell matlagning, kunskap om specialkost, egenkontroll samt ha ett ekonomiskt tänkande när det gäller storhushåll. Du ska vara öppen för nya matlagningsmetoder med modern utrustning. Självklart har du ett genuint intresse för mat och matlagning och tycker om att arbeta i grupp. Med ett positivt engagemang bidrar du till en god arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Som person så är du strukturerad, självgående, har god samarbetsförmåga samt ett serviceinriktat bemötande, särskilt i kontakten med barn och elever.Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och har förmåga att planera ditt arbete. Du trivs i en verksamhet där kvalitet, kunden och utveckling är centrala delar och där måltiden ses som en viktig del av dagen. För den här tjänsten så krävs det att du har grundläggande datorvana samt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Ersättning
