Kock
2026-02-10
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM Prisma är ingen dag den andra lik - tack och lov! I ena stunden serverar vi mat till stamgästen på affärsresa, medan du nästa stund är det hockeylaget med guldmedaljen i handen som ska serveras mat. Nu söker vi en kock som tillsammans med Food & Beverage-teamet ska skapa smakfulla matupplevelser för alla våra hotell- och konferensgäster.
En stor del av hotellupplevelsen handlar om fantastiska matupplevelser. Det ska både smaka fantastiskt och serveras med ett leende! Men det är många trådar som dras innan gästen tar sin första tugga. Är du en riktig foodie med känsla för planering? Då bör du fortsätta läsa!
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Rollen innebär att planera och laga buffémat i linje med våra koncept.
• Vi följer rutiner för ekologiska produkter och kraven för källsortering.
• Lagar kopplade till hälsa, miljö och säkerhet kommer också att vara din högsta prioritet!
• Tjänsten är på 30 timmar i veckan och innebär arbete mestadels dag men det kan förekomma kväll och helg.
Låter detta som du?
• Du älskar att laga mat och skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du har positiv energi som sprider sig och inspirerar andra.
• Du är noggrann samtidigt som du är kreativ och vill bidra till minskat matsvinn.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen bjuder på.
• Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Du har Kock/Storköksutbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten välkommen att kontakta Hotelldirektör Frida Björklund, telefon: 0721488114
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
