ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi söker en ny stjärna till vårat team i köket på södra cell Mönsterås. vi söker dig som vill vara med & bidrag till en härlig måltid för våra gäster på södra. Här arbetar vi för att laga mat från grunden & säsongsbetonad samt att vi gör det med kärleken till maten. Vår ambition är att leverera mat med kvalite & träffsäkra smaker. Vi levererar även catering till våra gäster även till externa kunder på södra.
Vill du arbeta med oss ska du vara flexibel, en teamspelare, serviceinriktad & älska mat.
Om rollen
Tjänsten består av att självständigt och tillsammans med våran kock, restaurang ansvarig & tre restaurangbiträden laga god vällagad mat. Du ansvarar för att det utförs enligt instruktioner & med ett driv att göra ditt bästa i framförandet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning 6 månader, med start 9/3 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är 06.45-15.15 måndag-fredag.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat. Du är utbildad kock med några års erfarenhet inom kök. du är en person som eftersträvar service & kvalité i allt du gör. Vidare har du förståelse för att service & kvalitet är det viktigaste för våra kunder ska få den absolut bästa upplevelsen från oss. Du gillar att jobba i team där vi ställer upp för varandra för att skapa den bästa möjliga mat upplevelse för våra kunder. Du har glimten i ögat, du är stresstålig & har förmåga att växla upp när det behövs då vi stundtals har högt tempo.
Du behöver också vara flexibel & beredd att rycka in där det behövs i verksamheten, att tala svenska obehindrat är ett krav då kontakt med kunder förekommer. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet.
Din ansökan
Vi hoppas vi har väckt ditt intresse! Vi ser framemot din ansökan, dock senast 27 februari 2026. Intervjuer sker löpande & tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
