Kock

Kulinarika- Mat&Vinbyrå AB / Kockjobb / Sunne
2026-01-29


Jobba på Kulinarika
Social och glad kock sökes till en av Värmlands bästa matdestinstinationer i vackra Fryksdalen.
Vi erbjuder upplevelser- mat & dryckesevent/aktiviteter, middagsarrangemang.
Tjänsten gäller heltid med start i vår. Vi behöver även extrapersonal, så välkommen att söka för jobb vid enstaka tillfällen.
Är du en person som:
Föredrar ambitiös och vällagad matlagning
Brinner för kokkonsten
Har viss erfarenhet
Är kreativ
Driven/ målinriktad
Vill lära och utvecklas
Vi erbjuder:
Matlagning helt från grunden med noga utvalda råvaror
Vara en del av ett varmhjärtat och kunnigt team.
Många och fina gästmöten
Möjlighet att styra dina arbetsuppgifter och tider
Vacker arbetsplats och fräscha lokaler.
Utbildning inom önskade områden

Är du den vi söker eller känner du någon?
Maila Ansökan och CV till bibbi@kulinarika.se
Ring för frågor: Bibbi 0708-65 42 64
www.kulinarika.se
Kulinarika-Mat&Vingård
@kulinarikamatvin

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: bibbi@kulinarika.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kulinarika- Mat&Vinbyrå AB (org.nr 556954-3712)
Aplungstorp 37 (visa karta)
686 95  VÄSTRA ÄMTERVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kulinarika Mat&Vinbyrå AB

Kontakt
Bibbi Kringlund
bibbi@kulinarika.se
0708-654264

Jobbnummer
9710701

