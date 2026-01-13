Kock
Ilse Krog är en stilsäker bistro med vinbarshäng. Stämningen är välkomnande, pulserande och familjär där vi vill att varje gäst känner sig välkommen vare sig man bara vill dricka ett glas vin eller äta en trerätters middag.
Om dig
Du brinner för att varje tallrik som lämnar köket ska hålla högsta kvalitet, både smakmässigt och visuellt. Du har ett skarpt öga för detaljer, hanterar råvaror med respekt och vet att god hygien och noggrannhet är en självklar del av yrkesstoltheten som kock. Du är stresstålig och trivs i ett högt tempo, men håller alltid huvudet kallt och arbetsytan ren.
Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat köksteam som vill ha kul på jobbet samtidigt som man levererar förstklassig mat och service.
Omfattning: Deltid/ Extra
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: www.Ilsekrog.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
Karl Johansgatan 2 (visa karta
414 59 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
