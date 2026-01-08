kock
2026-01-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hellmans mat och dryck AB i Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Bistro H är en restaurang i Hudiksvall. Vi erbjuder franskinspirerad mat och dryck i en lyxig och avkopplandet miljö. Vi har ambition att vara en av Hälsinglands bästa restauranger.Publiceringsdatum2026-01-08Profil
Vi söker dig som älskar mat och människor, och som brinner för att skapa smakupplevelser som sitter kvar. Du har erfarenhet av à la carte och kvalitativ matlagning, är noggrann i detaljerna men har också ett öga för helheten. Du är prestigelös, flexibel och gillar att jobba i ett team där man ställer upp för varandra och har kul på jobbet.
Hos oss får du vara med och påverka, utvecklas och bidra - både till menyerna och till teamkänslan i köket. Så om du, precis som vi, älskar kombon av ett högt tempo, frihet under ansvar och vacker restaurangmiljö - då kan det vara dig vi letar efter.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att växa inom företaget
• En trygg arbetsgivare som följer kollektivavtal och förmåner för alla anställda
Ansökan Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på bistroh@bistroh.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: bistroh@bistroh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hellmans mat och dryck AB
(org.nr 559525-3104)
storgatan 36 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hellmans mat & dryck AB Kontakt
Daniel Hellman bistroh@bistroh.se Jobbnummer
9674757