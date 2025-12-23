Kock
Svensk Lanthandel AB / Kockjobb / Lidingö Visa alla kockjobb i Lidingö
2025-12-23
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Lanthandel AB i Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker omgående duktiga och självständiga kockar och serveringspersonal - både till vår befintliga museirestaurang på Lidingö och till vår nya restaurang, som kommer att öppna i Vasastan i början av 2026.
Millesgården Lanthandel är en restaurang som ligger i anslutning till det vackra skulpturmuseet Millesgården på Lidingö. I lokalen lagas det mycket mat: här bedrivs kafé- och restaurangverksamhet under dagtid, samt viss festvåningsverksamhet och enstaka cateringuppdrag.
Verksamheten är helt fristående från museet. Den ägs och drivs av tre erfarna kockar. Vi tillagar all mat från grunden och vill värna om hantverket med en meny som förändras med säsongen. Enligt oss blir maten som godast när den tillagas med äkta råvaror när de är som bäst. Vi har samma synsätt på våra bakverk och vårt kaffe.
I arbetet ingår att tillreda mat för verksamhetens alla delar; restaurangen, kaféet och festvåningen. Du kommer att jobba i ett litet team. Du behöver vara självgående, stresstålig och serviceinriktad. Vi vill att du har minst två års erfarenhet av liknande arbete. Vi har öppet både vardagar och helger, dagtid och kvällstid. Företaget kommer att öppna en ny restaurang i Vasastan i början av året, så arbetsplatsen kan även förläggas dit.
Känner du att du är en stresstålig och serviceinriktad person som inte gör avkall på kvalitet och är beredd att göra det där lilla extra på jobbet så kan du vara rätt person för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: jobb@millesgardenlanthandel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Lanthandel AB
(org.nr 556807-0915), http://www.millesgardenlanthandel.se
Herserudsvägen 28 (visa karta
)
181 50 LIDINGÖ Kontakt
Delägare
Anders Elfving jobb@millesgardenlanthandel.se 084467593, 0707792594 Jobbnummer
9663010