kock
Yellow Panda AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2025-12-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yellow Panda AB i Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
SÖKES: kockar till asiatiska restauranger
OM OSS:
DO EAT har öppnat i Västerås city på Köpmangatan. Vi är en nytänkande asiatisk bufférestaurang som strävar efter att leverera extraordinära matupplevelser till våra gäster.
Vi på DO EAT drar nytta av de mest färska och utsökta ingredienserna som naturen skänker oss. Varje rätt är komponerad för att garantera en simpel men vågad kulinarisk resa.
Sedan 2016 har vi försökt och lyckats revolutionera hur folk äter i Stockholm. Nu har vi tagit vår mat och kunskap till Västerås. Från klassiska rätter till innovativa delikatesser - vi gör allt och mycket mer.
Det är till oss man kommer om man är sugen på en oförglömlig matupplevelse!
VI SÖKER:
Dig som har viljan att ge det lilla extra i alla situationer. Vi letar efter drivna, engagerade och innovativa kockar som förstår vikten av att arbeta hygieniskt och strukturerat.
Service är kärnan i vår affärsverksamhet, vi ställer därför kraven högt på vår personal. Vi ser att framgång ligger i förmågan att samarbeta oavsett hur situationen ser ut. Det är därför viktigt att du är en lagspelare och att du kan hantera stressiga situationer samt att arbeta i ett högt tempo. Du är inte rädd för att gå utanför köket för att ta hand om allting som behöver skötas om runtikring på en restaurang.
Tjänsterna är fördelade under både lunch, kväll och helg.
DINA EGENSKAPER:
Erfarenhet av jobb som kock, gärna med asiatisk mat eller buffékoncept
Brinnande intresse för matlagning
Stresstålighet
Effektivitet
Ansvarstagande
MERITERANDE:
Sushitillverkning
Mandarin
Engelska
Svenska är inte ett krav för att söka tjänsten om du pratar Mandarin Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: doeatvasteras@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yellow Panda AB
(org.nr 559345-5289)
Köpmangatan 12 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
DO EAT Jobbnummer
9643172