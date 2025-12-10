Kock
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Kock.in är ett av Sveriges främsta bemanningsbolag som levererar kockar, servis och personal till restauranger, hotell, arenor och event över hela Sverige.
Om jobbet
Vi söker nu erfarna och engagerade kockar som vill arbeta inom storhushåll, skolor och förskolor i Stockholms kommun.
Som kock hos oss kommer du att bidra till att barn och elever får näringsriktiga, goda och säkra måltider varje dag.
• Tillagning av frukost, lunch och mellanmål enligt givna recept
• Planering och förberedelse av måltider
• Hantering av specialkost, allergier och kostavvikelser
• Säkerställa god hygien och följa rutiner för livsmedelshantering
• Samarbete med kollegor och service gentemot gäster

Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som kock inom storhushåll, restaurang, skola eller förskola
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Noggrannhet och god hygienpraxis
• Positiv inställning och förmåga att möta nya människor

Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en varierad arbetsmiljö. Du gillar att bidra med energi och engagemang, även när tempot är högt.

Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och kort presentation till:carl@kockin.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: carl@kockin.se
Kock.In
