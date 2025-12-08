Kock
Avesta kommun, Måltid / Kockjobb / Avesta Visa alla kockjobb i Avesta
2025-12-08
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Måltid i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
I Avesta satsar vi mycket på maten och lagar den med råvaror från grunden. Våra riktlinjer är god och hälsosam mat av hög och säker kvalitet. Inom Avesta kommuns verksamheter serveras matgäster i olika åldrar och med olika behov, förskolebarn, skolelever samt äldre. Alla matgäster erbjuds god, vällagad, säker och hälsosam mat. Den är av hög kvalitet och är så långt det är möjligt lagad från grunden utan onödiga tillsatser.
Arbetsuppgifternas karaktär och ansvarsområde:
• Tillagning och ansvar för att alla våra matgäster barn/elever/äldre skall få näringsriktig, god, hälsosam, miljömedveten mat samt ansvar för att det med specialkost får säker mat.
• Planera arbetet och göra inköp utifrån ekonomi, kvalité och med miljötänk
• Vara en vuxen i verksamheten
* Samarbeta med personal
• Ansvara för egenkontroll och hygien
• Ska kunna smaka på all mat, innan den serveras till gästen.
• Vid varuhantering och vid tillagningen av mat förekommer tunga lyft. Vid matlagning exempelvis vid hantering av bleck.
Vi söker 1 kock dagtid till Måltider i Avesta kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293329/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262), https://www.avesta.se/ Arbetsplats
Avesta kommun, Måltid Kontakt
Enhetschef
Angelica Ström maltider@avesta.se 0226-645000 Jobbnummer
9632385