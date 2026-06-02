Rekryterare / Talent Acquisition Partner Till Buko
2026-06-02
Nu söker BUKO en
Rekryterare / Talent Acquisition Partner som vill driva och utveckla vårt
rekryteringsarbete i Sverige – från behov till tillsatt kandidat.
Det här är en
roll för dig som gillar tempo, ansvar och att arbeta nära affären, samtidigt
som du drivs av att förbättra arbetssätt och skapa hög kvalitet i varje
rekrytering.
Om BUKO
BUKO grundades
1991 och är idag en av de ledande helhetsleverantörerna inom trafikanordningar
och arbetsplatssäkerhet vid väg- och byggarbeten i trafikerade miljöer.
Vi ansvarar för
hela kedjan – från projektering och TA-planer till tillstånd och etablering på
plats. Med egen, välutbildad personal säkerställer vi kvalitet, säkerhet och
hög service i varje uppdrag.
Våra ledord –
pålitlighet, engagemang och framåtanda – genomsyrar allt vi gör.
Vi står inför en
fortsatt stark tillväxtresa där rätt kompetens är avgörande – och här blir du
en nyckelperson.
Om rollen
Som Rekryterare /
Talent Acquisition Partner på BUKO har du ett helhetsansvar för rekrytering i
Sverige.
Du driver
samtliga rekryteringsprocesser från ax till limpa och arbetar nära våra chefer
för att säkerställa att vi hittar rätt kompetens till våra team.
Rollen är
operativ och självständig, men också utvecklingsdriven. Vi har en bra grund på
plats – men är i ett skede där vi vill ta nästa steg och skapa en ännu mer
effektiv, strukturerad och kvalitativ rekryteringsfunktion.
Du blir en del av
HR-teamet och arbetar nära verksamheten i en roll med tydlig affärskoppling.
Ditt ansvar
Driva rekryteringsprocesser end-to-end för hela Sverige
Stötta chefer i kravprofil, behovsanalys och urval
Skriva annonser och säkerställa en stark kandidatkommunikation
Arbeta med search, screening och urval
Genomföra intervjuer, tester och referenstagning
Säkerställa en professionell och kvalitetssäkrad process
Arbeta strukturerat i ATS och bidra till datadrivet arbetssätt
Aktivt bidra till att utveckla och effektivisera våra arbetssätt inom rekrytering
Vem vi söker
Vi söker dig som
är trygg i rekryterarrollen och trivs med att ta ett stort eget ansvar.
Du har ett
affärsnära perspektiv på rekrytering och förstår vikten av att kombinera
kvalitet, tempo, flexibilitet och kandidatupplevelse.
Vi tror att du
har:
2–5 års erfarenhet av självständig rekrytering
Erfarenhet av att driva flera parallella processer samtidigt
Arbetat antingen inhouse eller inom bemanning/rekrytering
God intervjuteknik och erfarenhet av search
Vana att arbeta nära chefer och stötta i beslut
Förmåga att arbeta strukturerat och prioritera i ett högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet från tillväxt- eller förändringsresa
Som person är du
Självgående och ansvarstagande
Strukturerad och flexibel
Affärsmässig och lösningsorienterad
Relationsskapande och kommunikativ
Drivande och utvecklingsinriktad
Du gillar att få
saker att hända, bygger förtroende hos chefer och kandidater – och vill bidra
till något större än bara en enskild rekrytering.
Utvecklingsmöjligheter
Det här är en
roll med utvecklingspotential. I takt med vår tillväxt finns möjlighet att vara med och bygga upp en större Talent Acquisition-funktion – och för rätt person även ta en mer ledande roll i framtiden.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en
central roll i ett bolag i stark tillväxt där du har stor möjlighet att
påverka.
Du erbjuds:
En självständig roll med stort ansvar
Möjlighet att arbeta nära affären och påverka resultat
En organisation i förändring där du får vara med och utveckla arbetssätt
Ett engagerat team och en kultur präglad av driv och samarbete
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Stockholm
Urval och
intervjuer sker löpande. Vi tillämpar digital referenstagning och
bakgrundskontroll innan anställning.
Vill du vara med
och säkerställa att vi bygger framtidens team på BUKO?
Varmt välkommen
med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Road Rental Scandinavia AB
(org.nr 559160-8780)
Staffans väg 7
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Buko Trafiksäkerhet Kontakt
HR chef
HR chef
Josefin Elmhall josefin.elmhall@roadrental.se 072-074 12 97
