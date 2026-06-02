Elevassistent med medicinsk kompetens - Ängaboskolan
Alingsås kommun, Barn- och Ungdomsförvaltningen / Pedagogjobb / Alingsås
2026-06-02
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola åk F-9. Sammanlagt är vi ca 1100 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden. Som personal i vår förvaltning skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barns och elevers lust att lära och möjlighet att lyckas.
Ängaboskolan är en F-6 skola med drygt 350 elever i grundskolan. Skolan ligger i södra Alingsås och är belägen med närhet till både skog och sjö. Skolans lokaler är rymliga och fräscha och möjliggör en variation av arbetsformer för både skola och fritidshem. Runt skolans byggnader finns en stor skolgård som uppmuntrar våra elever till olika rastaktiviteter såsom fotboll, basket, bandy, gagaboll och olika rollekar. Ängaboskolan har många gemensamma aktiviteter där området runt skolan utnyttjas.
Ängaboskolan söker en elevassistent med medicinsk kompetens, med särskild kunskap inom epilepsi och diabetes. Du har även pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Kompetensutveckling inom professionsprogrammet
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att arbeta tillsammans med ett team av lärare för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för elever
Du spelar en viktig roll i att stödja elevernas individuella utveckling och välmående, och ge dem de bästa förutsättningarna för att lyckas i sin skolgång.
I din roll som elevassistent i skola arbetar du mot enskild elev och grupp både i och utanför klassrummet. Du kan anpassa undervisningssituationer utifrån lärarnas instruktioner och elevens /elevernas behov. Du är ett stöd under raster, uteaktiviteter och övergångar mellan lektioner och aktiviteter.
Viktiga delar i arbetet är ett aktivt förebyggande trygghetsarbete, att stimulera elevens utveckling och lärande, sociala kompetens, kamratrelationer samt att bidra till ett demokratiskt förhållningsätt.Kvalifikationer
Skallkrav:
• Medicinsk kompetens särskilt kring epilepsi och diabetes.
• Erfarenhet att arbeta med elever inom autismspektrum
Meriterande:
• Pedagogisk utbildning i någon form
Du är en engagerad och stabil person som bidrar med energi och driv i det dagliga arbetet. Du trivs med att samarbeta i team, är flexibel när situationer förändras och tar egna initiativ när det behövs.
Du kommunicerar tydligt och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Med ett strukturerat och lösningsfokuserat förhållningssätt möter du elevernas olika behov och anpassar ditt stöd utifrån deras individuella förutsättningar.
Du tar ansvar för ditt uppdrag, känner stolthet i ditt arbete och motiveras av att vara med och göra konkret skillnad i elevernas utveckling tillsammans med oss.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Kungsgatan 4 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Christer Ferm christer.ferm@alingsas.se 0322-61 63 72 Jobbnummer
9943611