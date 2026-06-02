Verksamhetsutvecklare ekonomi - redovisning, budget och anläggning
Ansvarar för samverkan och digitalisering av system och tjänster som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan finns där människor finns. Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver – i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 500 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Svenska kyrkans ekonomiservice söker verksamhetsutvecklare
• redovisning, budget och anläggning
Vår verksamhet
Svenska kyrkans ekonomiservice erbjuder ekonomistöd till församlingar, pastorat och stift i Svenska kyrkan, både i form av löpande hantering och kvalificerat stöd. Vi är organiserade i geografiska enheter och finns på nio olika orter runtom i landet. Vi befinner oss på en spännande förändringsresa där vi utvecklar både våra arbetssätt och samarbetet inom Ekonomiservice. Vi jobbar kontinuerligt med att förfina och digitalisera våra sätt att arbeta och står bland annat inför en uppdatering av vårt arbetssätt med införande av nya processer och nytt systemstöd.
Arbetet innebär att
Som verksamhetsutvecklare ekonomi arbetar du verksamhetsnära inom förvaltningen av Ekonomitjänsten. Fokus ligger på att utveckla, förvalta och vidmakthålla enhetliga och hållbara ekonomiprocesser inom redovisning, budget/prognos och anläggning, med stöd av gemensamma system, data och arbetssätt.
Tjänsten kombinerar ansvar för utveckling i förvaltning med deltagande i projekt, nyanslutningar och förändringsarbete och innebär ett nära samarbete med verksamheten, IT och externa leverantörer.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Inom ramen för tjänsten kommer du bland annat att:
Arbeta verksamhetsnära med utveckling och förvaltning av ekonomiprocesser inom redovisning, budget/prognos och anläggning
Medverka i supportarbetet samt nyanslutningar av församlingar, stift och andra enheter till Ekonomitjänsten
Delta i och driva utredningar, projekt och utvecklingsinitiativ kopplade till Ekonomitjänsten
Utveckla standardiserad arbetssätt och modellera processer
Fånga upp behov och förbättringsförslag, värdera nytta i relation till investering och bryta ned beslutade förändringar till krav i nära samverkan med verksamheten
Fungera som verksamhetens företrädare gentemot IT, leverantörer och projekt
Arbeta tätt tillsammans med kollegor inom Ekonomiservice, IT‐sektionen och leverantörer
Bidra i förvaltningsarbetet som objektspecialist inom relevanta delar av ekonomiområdet
Medverka i framtagande och uppdatering av styrande dokument, rutiner och utbildningsmaterial
Vi söker dig som har
akademisk utbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete som ekonom
god kunskap om redovisning och erfarenhet av flerdimensionell redovisning
förmåga att se helheter och förstå hur processer, system och arbetssätt samverkar för att skapa kvalitet och effektivitet
förmåga att analysera, ta ansvar för leveranser och arbeta strukturerat även när arbetsuppgifterna varierar
god kommunikativ förmåga och trivs med samarbete i tvärfunktionella team
Meriterande är erfarenhet av arbete i Microsofts ekonomisystem (Dynamics eller Business Central) och/eller Hypergene, med attestflöden och faktureringslösningar och kringliggande systemstöd. Du får gärna ha arbetat med verksamhetsutveckling, eller processutveckling, inom ekonomiområdet samt systemkonfigurering, datastyrning och masterdatahantering. Vi ser gärna att du har erfarenhet från shared service, arbete i förvaltning, projekt och förändringsledning. Om du har arbetat med nyanslutningar inom kyrklig ekonomihantering (gärna för Svenska kyrkans ekonomitjänst), digitaliserad tjänsteutveckling och med att omsätta verksamhetskrav till genomförbara förändringar så ser vi det som meriterande.
Du är en viktig medarbetare
Det är viktigt att du trivs hos oss och att vi trivs med dig. För en lyckad matchning ser vi att du är trygg, strukturerad och lösningsorienterad. Du är nyfiken, prestigelös och har lätt för att skapa förtroende i samarbete med kollegor, verksamhet och externa parter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande arbete där det finns stora möjligheter att utvecklas i och med organisationen. Arbetsmiljön är viktig för oss, vi värnar om en god gemenskap på arbetsplatsen och värdesätter ett hållbart arbetsliv med möjlighet till att delvis arbeta hemifrån. Vi har kollektivavtal, årsarbetstidsavtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt lunchförmån.
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort - Uppsala eller ev. annan ort där kyrkokansliet/ekonomiservice, har verksamhet.
Mer information
Välkommen att kontakta enhetschef Anna Edling, enhetschef Verksamhetsutveckling och förvaltning; anna.edling@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare,Siri Troili (Vision), Malin Andrén (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA).
På kyrkokansliet utför vi, till vissa tjänster (alltid inom IT), bakgrundskontroller i vår rekryteringsprocess för att skapa en så kvalitetssäkrad process som möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 juni 2026.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip här.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trossamfundet Svenska Kyrkan
(org.nr 252002-6135), https://www.svenskakyrkan.se/
Sysslomansgatan 4 (visa karta
)
751 70 UPPSALA Arbetsplats
Kyrkokansliet, Avdelningen för gemensamma funktioner Kontakt
Karin Daudistel karin.daudistel@svenskakyrkan.se 018-169500
9943617