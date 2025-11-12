Kock
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du med förberedelse, tillagning och servering av rätter med hög kvalité. Tillagning sker till största delen från grunden. Du får laga och servera mat med hög kvalité på råvaror. 50% av livsmedlen är KRAV, ekologiska, MSC-märkta, fairtrade eller närproducerade. Vi väljer alltid 100% svenskt kött och svenska köttprodukter.
Du kommer att arbeta i Kalls skolkök där det går 55 barn i skolan och på förskolan.Kvalifikationer
* Kockutbildning
* Dokumenterad kockutbildning och utbildning i HACCP/egenkontroll.
* Kunskap om allergi koster.
* God datavana samt ska du behärska svenska i tal och skrift.
* Meriterande är erfarenhet från offentliga måltider och arbete med kost dataprogrammet MASHIE eller motsvarande.
Vi söker en kock som är samarbetsorienterad, prestigelös och drivs av att skapa måltider med kvalité.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryterings kanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryterings sajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
