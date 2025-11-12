Kock
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kock till kostenheten. Arbetsuppgifter är alla förekommande i ett storkök. Frukost, lunch och kvällsmat tillagas samt beställningar vid behov. Enklare administrativa arbetsuppgifter förekommer.Kvalifikationer
Kockutbildning eller erfarenhet från storkök eller restaurang.
Vi söker dig med en kockutbildning eller lång erfarenhet som måltidsbiträde eller kock.
För att passa in i rollen tror vi även att du har hög social kompetens och bra på att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Ett krav är att du har kunskap inom specialkost och att du därför talar och skriver svenska. Erfarenhet av kostdatasystem och proceedo är en fördel.
Vi ställer krav på utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi emot ansökningar digitalt. Behöver du på grund av tillgänglighetsskäl skicka ansökan på annat sätt är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
(org.nr 212000-0738) Arbetsplats
Emmaboda kommun, Kostenheten Jobbnummer
9600110