TAQ
På det pulserande restaurangstråket teatergatan serverar vi en upplevelse av middle easter fusion confusion med noggrant kurerat innehåll i och ett kök som flörtar med både sydamerika, mellanöstern och asien.
Om dig
Vi söker dig som strävar efter att ge en högkvalitativ matupplevelse i en kreativ och lekfull miljö i ett kök som håller hög standard.
Du är en stresstålig lagspelare som gillar noggrannhet och trivs i ett högt tempo och samtidigt kan se till att varje arbetsdag blir trivsam och kul.
Vi tänker oss att du har jobbat som kock tidigare men skulle trivas tillsammans med våra övriga matkreatörer i ledning av vår kökschef.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Du kommer att arbeta i ett litet sammansvetsat litet team som håller hög standard. Vi ställer höga krav på hygienrutiner, service och känsla för detaljer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: team@taq.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TAQ AB
Teatergatan 30 (visa karta
411 35 GÖTEBORG Jobbnummer
