Kock
2025-11-08
Kock med erfarenhet sökes till säsongs restaurangen Marinan i Ystad.
Vi söker dig som har känsla för service och hög arbetsmoral.
Du ska klara av stundtals galet stressiga men roliga pass, ha nära till skratt och gilla att jobba när solen skiner.
Du ska kunna ta eget ansvar, vara flexibel och såklart gilla att jobba med människor.
Starttid från april eller i början av juni och fram till stängningen i slutet av augusti.
Vårt team kännetecknas av glädje, professionalitet och gott samarbete där vi ser att du som söker vill bidra till detta samtidigt som du också drivs av att få ta ett eget ansvar.
Tjänsten är flexibel med möjlighet att jobba både halv, del eller heltid.
Marinan är en restaurang med Schyssta Villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: jeanette@ystadmarinan.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurant Jeanette i Ystad AB
Segelgatan 11B (visa karta
271 33 YSTAD Arbetsplats
Jeanette i Ystad AB, Restaurant Jobbnummer
