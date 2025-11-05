Kock
2025-11-05
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
, Linköping
Vill du laga mat i en unik skolmiljö?
Liljeholmens folkhögskola söker kock på hel eller deltid till internatet i Rimforsa. Vi söker dig som vill laga goda och näringsrika måltider och bidra till en trygg och trivsam miljö för våra deltagare på internatet och korta kurser.
Som kock i skolkök arbetar du både ensam och tillsammans med kollegor i ett team. Du är delaktig i planering och tillagning av skolans måltider med tillhörande kringuppgifter. Arbetet sker enligt rullande schema måndag-fredag. Helgarbete kan förekomma efter överenskommelse.
Tjänsten förutsätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och vilja att bidra till ett gemensamt arbetsflöde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering, inköp och hantering av varuleveranser
Tillagning av frukost, lunch och kvällsmat
Förberedelse och tillagning av specialkost vid behov
Arbete enligt hygien- och säkerhetsrutiner
Disk och städning
Vårda och rengöra köksutrustning och köksutrymmen
Som en del i skolans stora arbetslag förväntas du delta i det gemensamma arbetet på skolan och bidra till ett gott arbetsklimat både i relation till kollegor, deltagare och besökare. Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är kock och har erfarenhet av arbete i storkök. Du är flexibel och serviceinriktad. Du kan läsa och förstå innehållsförteckningar och göra dig förstådd i dialog med deltagarna. Kunskap om hygienregler och hantering av specialkost är ett krav.
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 31 augusti 2026.
Vi kommer att påbörja intervjuer löpande och vill ha din ansökan senast den 27 november till rektor@liljeholmen.nu
. Har du frågor är du välkommen att höra av dig på tfn 072-227 37 26.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: rektor@liljeholmen.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liljeholmens Folkhögskola
, https://www.liljeholmen.nu
Liljeholmsvägen 8 (visa karta
)
590 43 RIMFORSA Arbetsplats
Liljeholmen folkhögskola Kontakt
Rektor
Petra Hallqvist rektor@liljeholmen.nu 072-227 37 26 Jobbnummer
9589081