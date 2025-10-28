Kock

Yf Restaurangen i Jokkmokk AB / Kockjobb / Jokkmokk
2025-10-28


I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga uppgifter som att förbereda ingredienser till våra olika maträtter,. Har grundläggande kunskaper i livsmedelshantering
Viktiga egenskaper är att du är stresstålig, glad, social och positiv, är punktlig, kan arbeta i team och har ett trevligt bemötande .
Tjänsten är heltid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: restaurang.opera@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
YF Restaurangen i Jokkmokk AB (org.nr 559038-1496), https://www.restaurangopera.se
Storgatan 36 (visa karta)
962 32  JOKKMOKK

Arbetsplats
Yf Restaurangen i Jokkmokk AB

Jobbnummer
9578646

