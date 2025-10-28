Kock
2025-10-28
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga uppgifter som att förbereda ingredienser till våra olika maträtter,. Har grundläggande kunskaper i livsmedelshantering
Viktiga egenskaper är att du är stresstålig, glad, social och positiv, är punktlig, kan arbeta i team och har ett trevligt bemötande .
Tjänsten är heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: restaurang.opera@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YF Restaurangen i Jokkmokk AB
(org.nr 559038-1496), https://www.restaurangopera.se
Storgatan 36 (visa karta
)
962 32 JOKKMOKK Arbetsplats
Yf Restaurangen i Jokkmokk AB Jobbnummer
