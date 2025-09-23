Kock

Smokey Dog AB / Kockjobb / Göteborg
2025-09-23


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Smokey Dog AB i Göteborg

Vi är en kvarterskrog i Göteborg på gränsen till Mölndal som serverar grymma egenmalda burgare och erbjuder ca 80-90 olika öl.
Vi lagar all mat från grunden och vi tummar inte på kvaliteten.
Vi söker dig som kanske har bara lite eller mycket erfarenhet, vi lär upp på plats. Det viktigaste är din personlighet.
Ibland jobbar man ensam i köket och ibland är vi 2 kockar så viktigt att du funkar hur som.
Vi tänker att vi kör lite extrapass till en början så du kommer in i det och känner dig trygg i rollen som kock hos oss.
Skicka ditt CV och gärna ett personligt brev till robban.smokeydog@gmail.com om du är intresserad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Mail
E-post: robban.smokeydog@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Arbetsgivare
Smokey Dog AB (org.nr 559098-2327)
Mölndalsvägen 89A (visa karta)
412 63  GÖTEBORG

Jobbnummer
9521922

Prenumerera på jobb från Smokey Dog AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Smokey Dog AB: