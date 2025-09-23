Kock
2025-09-23
Vi är en kvarterskrog i Göteborg på gränsen till Mölndal som serverar grymma egenmalda burgare och erbjuder ca 80-90 olika öl.
Vi lagar all mat från grunden och vi tummar inte på kvaliteten.
Vi söker dig som kanske har bara lite eller mycket erfarenhet, vi lär upp på plats. Det viktigaste är din personlighet.
Ibland jobbar man ensam i köket och ibland är vi 2 kockar så viktigt att du funkar hur som.
Vi tänker att vi kör lite extrapass till en början så du kommer in i det och känner dig trygg i rollen som kock hos oss.
Skicka ditt CV och gärna ett personligt brev till robban.smokeydog@gmail.com
om du är intresserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: robban.smokeydog@gmail.com
